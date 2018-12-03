Избранный президент Мексики заявил о продаже самолётов своих предшественников

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор собирается продать Boeing 787 Dreamliner стоимостью около 218 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters.
Informa @SHCP_mx #ElAvionPresidencial ¡Se va a California y se pone en venta! Tipo de avión: presidencial— vertienteglobal.com (@VertienteGloba1) 3 декабря 2018 г.
Marca: Boeing 787 Dreamliner
Seminuevo. Muy lujoso, informes en la @SHCP_mx pic.twitter.com/t79UM89GMZ
Ранее новоиспечённый глава государства заявил о планах расстаться с 60 государственными самолётами и 70 вертолётами.
ปธน. Andres Manuel Lopez เม็กซิโก ฝ่ายซ้ายจัด ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่ง ประกาศขายเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner ที่ปธน.ใช้เดินทางมาตั้งแต่ปี 2016 / โดยระบุว่าเป็นการ "ฟุ่มเฟือย" โดยใช่เหตุ— Pui Jintanakun (@Puijinta) 3 декабря 2018 г.
ปล. เครื่องบินลำดังกล่าวมีมูลค่าราว 200 ล้าน$ (ราว 6,000ล้านบาท) pic.twitter.com/3Zq1wgFsVk
— Мы продаём все самолёты и вертолёты, которыми пользовались политики-коррупционеры, — объяснил свои действия Обрадор.
Известно, что президентский лайнер будет перевезён в США 3 декабря.
Глава Мексики также пообещал прекратить выплату пенсий бывшим президентам и сократить зарплаты чиновников.
Сообщается также, что перед инаугурацией, которая состоялась 1 декабря, Лопес открыл для горожан двери президентской резиденции Los Pinos. Известный своей скромностью, Андрес неоднократно заявлял, что не планирует жить в президентской резиденции и, скорее всего, превратит её в культурный центр.
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