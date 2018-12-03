"Без катаклизмов". Синоптики рассказали, какая погода ждёт столицу 3 декабря

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"Без катаклизмов". Синоптики рассказали, какая погода ждёт столицу 3 декабря

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Фото: © РИА Новости/Евгений Самарин

Сегодня погода в Москве будет обусловлена северо-западной периферией антициклона. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Днём в столице ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, местами возможен снег.

По прогнозу специалистов, в Москве температура воздуха будет –4...–6 градусов по Цельсию. В регионе температура составит –3...–8 градусов.

При этом синоптики обещают южный ветер скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится — ртутный столб остановится на отметке 749 мм.

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