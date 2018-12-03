Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

Игорю Вайнштоку и его бизнес-партнёрам предъявлены обвинения в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

Пресненский суд Москвы заочно осудил и объявил в международный розыск изобретателя бифидока (кисломолочный напиток) и совладельца компании "Партнёр" Игоря Вайнштока.

По данным газеты "Коммерсант", предпринимателя обвиняют в злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты сотрудникам своей фирмы.

Сам Вайншток в настоящий момент находится за границей и отрицает все обвинения.

— Я был на работе, и мне после обыска позвонили родственники, которые сказали, что оперативники сидят в машине, припаркованной возле подъезда. Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в "Матросскую Тишину", взял такси и отправился в аэропорт, — рассказал предприниматель.

Отмечается, что в невыплате зарплат также обвиняют другого совладельца "Партнёра" Сергея Иванченко — в настоящий момент он задержан. С одного из членов совета директоров, Николая Загородника, взята подписка о невыезде.