Загорелся датчик. Самолёт L-410 совершил вынужденную посадку в Чите

В результате произошедшего никто из пассажиров и членов экипажа не получил никаких травм.

Двухмоторный самолёт L-410, который вылетел из Читы в посёлок Газимурский Завод, вынужденно приземлился в читинском аэропорту Кадала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления Министерства внутренних дел на транспорте.

— После вылета самолёта из Читы в нём загорелся датчик низкого давления масла в двигателе. Самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Кадала. Пострадавших нет, — приводит агентство слова собеседника в пресс-службе.

На борту воздушного судна было 11 пассажиров и два члена экипажа. К месту посадки направлена следственно-оперативная группа читинского отдела транспортной полиции.