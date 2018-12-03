Трамп заявил о согласии КНР сократить пошлины на импорт американских автомобилей

Лидер Соединённых Штатов не стал раскрывать подробностей сделки, но упомянул, что текущий тариф составляет 40%.

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ему удалось добиться снижения тарифа на ввоз американских автомобилей в Китай. Об этом он написал в "Твиттере".

— Китай согласился снизить и отменить тарифы на автомобили, поступающие в Китай из США. Сейчас тариф равен 40%, — заявил Трамп.

Как сообщает издание РБК, в ходе саммита G20 в Аргентине американской стороне также удалось добиться от КНР согласия на увеличение закупок сельскохозяйственной и промышленной продукции производства США.

Ранее Трамп согласился не вводить новые пошлины на китайские товары.