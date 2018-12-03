В вагонах метро Москвы начали показывать ролики об истории столицы

Мини-фильмы являются продолжением масштабного просветительского проекта "Привет, Москва!".

В вагонах Московского метрополитена начали показывать видеоролики об истории столицы. В работе над проектом принимала участие группа специалистов — историков, искусствоведов, москвоведов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Ролики будут демонстрировать во всех поездах, где размещены экраны (на сегодняшний день таких вагонов 8,7 тысячи). Каждый ролик длится не более полутора минут. Эти мини-фильмы являются продолжением масштабного просветительского проекта "Привет, Москва!".

Москвичи и гости столицы смогут увидеть несколько десятков сюжетов на всех линиях подземки. Авторы проекта хотели рассказать самое интересное о Москве: занимательные факты, легенды, необычные истории. Ролики об истории столицы пассажиры смогут смотреть до конца года.