Стоимость нефти сделала скачок на 5% после договорённости Саудовской Аравии и РФ

Фьючерсы на сырьё марки Brent на февраль на лондонской бирже ICE Futures выросли до $62,49 за баррель.

Стоимость нефти эталонных марок 3 декабря уверенно растёт на фоне новостей со стороны основных стран-производителей.

Фьючерсы на нефть марки Brent на февраль на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 выросли на $3,03 (5,1%) — до $62,49 за баррель. На торгах в прошлый день их цена падала на $0,8 (1,34%) и составила на закрытие $58,71 за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на январь сегодня подскочила на $2,79 (5,48%) — до $53,72 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена падала на $0,52 (1,01%) и завершила день на отметке $50,93 за баррель.

Как заявил ранее на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин, РФ и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, её объёмы пока не оговорены.

Стоит отметить, что в выходные крупнейшая нефтедобывающая провинция Альберта в Канаде объявила о беспрецедентном шаге — уменьшить добычу на 325 тысяч баррелей в сутки, или на 8,7%, с января 2019 года.