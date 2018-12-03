СК проверит инцидент с "парилкой" в салоне самолёта S7

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СК проверит инцидент с "парилкой" в салоне самолёта S7

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Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

Следователи установят причины и обстоятельства инцидента, после чего примут процессуальное решение.

Следственный комитет России проверит инцидент с "парилкой" в салоне самолёта S7, где пассажиры возмутились высокой температурой воздуха и запахом проводки. Об этом говорится в сообщении СК в "Твиттере".

Сотрудники СК установят причины и обстоятельства инцидента, после чего примут процессуальное решение.

Напомним, пассажиры самолёта Embraer 170 авиакомпании S7, вылетавшего из аэропорта Новосибирска, неожиданно попали в "парилку". На борту оказались музыканты группы "Чайф", которые в красках рассказали о произошедшем. Авиакомпания выясняет обстоятельства и причину поломки системы кондиционирования.

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