СК проверит инцидент с "парилкой" в салоне самолёта S7

Следователи установят причины и обстоятельства инцидента, после чего примут процессуальное решение.

Следственный комитет России проверит инцидент с "парилкой" в салоне самолёта S7, где пассажиры возмутились высокой температурой воздуха и запахом проводки. Об этом говорится в сообщении СК в "Твиттере".

Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейс «Новосибирск – Екатеринбург» в минувшее воскресенье.



Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам принято процессуальное решение pic.twitter.com/bN10Qp9gow — Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 декабря 2018 г.

Сотрудники СК установят причины и обстоятельства инцидента, после чего примут процессуальное решение.

Напомним, пассажиры самолёта Embraer 170 авиакомпании S7, вылетавшего из аэропорта Новосибирска, неожиданно попали в "парилку". На борту оказались музыканты группы "Чайф", которые в красках рассказали о произошедшем. Авиакомпания выясняет обстоятельства и причину поломки системы кондиционирования.