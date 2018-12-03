Стали известны сроки начала испытаний ракетного двигателя для "Союза-5"

Испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ начнутся в 2019 году. Об этом сообщил глава "Энергомаша" Игорь Арбузов.

— Огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год. Первый товарный двигатель мы должны поставить заказчику в 2021-м для первого беспилотного запуска "Союза-5", который должен состояться в 2022 году, — рассказал Арбузов в интервью изданию "Коммерсантъ".

Ранее предполагалось, что первые испытания РД-171МВ начнутся не раньше конца 2020 года.

О старте строительства ракеты "Союз-5" в июле этого года сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Отмечается, что в случае удачных испытаний "Роскосмос" надолго обгонит американскую компанию SpaseX. Кроме того, "Союз-5" будет стоить в два раза дешевле, чем ракета Falcon-9.