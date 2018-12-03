Объекты по ликвидации химического оружия в РФ займутся утилизацией батареек

Речь идёт об объектах "Камбарка" в Удмуртии, "Марадыковский" под Кировом, "Щучье" в Курганской области и "Горный" под Саратовом.

Комплексы, занимающиеся утилизацией опасных отходов, включая батарейки и градусники, построят в РФ на базе четырёх объектов по уничтожению химоружия в Приволжье и Зауралье. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службы Минпромторга и Минприроды.

В Минпромторге изданию пояснили, что речь об объектах "Камбарка" в Удмуртии, "Марадыковский" в Кировской области, "Щучье" в Курганской области и "Горный" под Саратовом.

В феврале о возможности перепрофилировать полигоны по уничтожению химоружия для обезвреживания отходов первого и второго классов заявлял замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Позже глава госкорпорации "Росатом", которая может стать оператором утилизации опасных отходов, Алексей Лихачёв говорит о намерении создать соответствующие мощности в Центральной России.

Федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" была принята в 1996 году. Её реализация проводилась на семи объектах с 2002-го. Последний в РФ химический боеприпас был уничтожен осенью 2017-го.