Сирийские военные уничтожили более 270 боевиков ИГИЛ в провинции Эс-Сувейда

У террористов также изъяли большое количество оружия, в том числе и американские противотанковые управляемые ракеты.

Правительственные войска Сирии уничтожили свыше 270 боевиков ИГИЛ* в провинции Эс-Сувейда. Операция против террористов была проведена в сложных погодных условиях, сообщил журналистам представитель командования группировки войск российских ВС в Сирии Олег Макаревич.

Местность, где состоялась операция, изрезана глубокими каньонами и пещерами. Именно там боевики создали "глубоко эшелонированную, подготовленную оборону". По словам Макаревича, они установили противотанковые и снайперские засады.

— На всех рубежах обороны у противника были склады боеприпасов и продовольствия, — пояснил он.

Действия против террористов были также осложнены тем, что танкам и тяжёлой технике трудно было передвигаться в ограниченном пространстве. Однако военным удалось уничтожить свыше 270 террористов, а также изъять у них большое количество оружия, в том числе и 12 американских противотанковых управляемых ракет TOW.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.