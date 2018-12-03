Нашли домогательства. В США запретили известную рождественскую песню

По сюжету дама в гостях у знакомого и собирается идти домой, а он продолжает уговаривать её провести ночь вместе.

В американском Кливленде радиостанция Star 102 сняла с эфира классическую рождественскую песню Baby It's Cold Outside, поскольку в ней усмотрели сексуальные домогательства. Об этом сообщает Би-би-си.

Слушатели радиостанции пожаловались на текст песни, где присутствует откровенный диалог между мужчиной и женщиной. По сюжету дама в гостях у знакомого и собирается идти домой, а он — несмотря на отказы — продолжает уговаривать её провести ночь вместе.

Героиня этой песни говорит "нет", а ей отвечают: "Это же означает "да", правильно?" противники эфира песни Baby It's Cold Outside

Президент кливлендского центра, помогающего жертвам изнасилований, объясняет: "В 2018 году мы все знаем, что согласие — это когда вам говорят "да". Если вам говорят "нет", то стоит остановиться".

Ведущий Star 102 заявил, что Baby It's Cold Outside — песня, которая была написана в совершенно иную эпоху, и сегодня её слова могут восприниматься немного иначе.

— Мы живём в очень чувствительном мире, где люди легко обижаются. Но в мире, где #MeToo дал женщинам право голоса, которое они заслуживают, этой песне не место, — сказал Андерсон.

Учитывая проблемы, поднятые движением #MeToo, песню, написанную Фрэнком Лессером в 1944 году, назвали неприемлемой. Критики композиции утверждают, что она оправдывает действия, которые можно интерпретировать как домогательства.

Защитники песни настаивают, что не стоит судить по современным меркам тексты, написанные в прошлом веке.

Песню в разное время исполняли Леди Гага, актёры Уилл Феррелл и Зоуи Дешанель, Майкл Бубле. В 1949 году Baby It's Cold Outside отметили премией "Оскар". Обычно композиция исполняется мужчиной и женщиной.