Яблоко раздора. СМИ заявили об угрозе конфликта между США и Британией из-за F-35

Британское правительство пытается сэкономить на закупках боевых самолётов из более доступной ценовой категории.

Между США и Великобританией может возникнуть конфликт из-за закупок американских истребителей F-35, сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском Минобороны.

Официально Лондон планирует приобрести 138 американских боевых самолётов F-35 класса B (морского базирования), но, согласно данным Sky News, руководство Королевских военно-воздушных сил планирует часть истребителей заменить на типа A, то есть самолёты наземного базирования.

Предположительно, таким образом британские военные пытаются сэкономить: F-35 типа B стоит 90 миллионов фунтов стерлингов, а типа A — 70 миллионов. Согласно источнику, сокращение количества истребителей морского базирования может подорвать авианосную программу страны.

— Если Королевские ВВС получат F-35 варианта A в ущерб авианосцам, о чём они фактически и говорят, то в глазах США это будет выглядеть как огромное предательство, — рассказал источник.

Также подчёркивается, что Вашингтон помогал Лондону возобновить способность проведения военно-морских операций после того, как Великобритания приостановила работу авианосцев в целях экономии в 2010 году.

Ранее в Сенате США призвали Турцию сделать окончательный выбор между С-400 и F-35.