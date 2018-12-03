В Минэнерго Катара назвали причину выхода страны из ОПЕК

Катар покидает Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК), чтобы сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. Об этом заявил госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.

— ... Сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства СПГ с 77 до 110 млн тонн в год, — сказал он.

Напомним, ранее стало известно о выходе Катара из ОПЕК, в которую входят 15 стран — экспортёров нефти.