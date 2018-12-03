Ким Чен Ын может посетить Южную Корею до конца этого года

Представитель Министерства объединения Южной Кореи Пэк Дэ Хён заявил, что визит главы КНДР Ким Чен Ына в страну ещё может состояться до конца 2018 года. Об этом сообщает Рёнхап.

— Министерство считает, что визит может быть нанесён до конца этого года, и спокойно продолжает работу, чтобы соответствующие межкорейские соглашения были реализованы без проблем, — сообщил агентству представитель ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Ким Чен Ын посетит Южную Корею с 13 по 14 декабря.