Ким Чен Ын может посетить Южную Корею до конца этого года

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Ким Чен Ын может посетить Южную Корею до конца этого года

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Ким Чен Ын. Фото © Flickr/Republic of Korea

Представитель Министерства объединения Южной Кореи Пэк Дэ Хён заявил, что визит главы КНДР Ким Чен Ына в страну ещё может состояться до конца 2018 года. Об этом сообщает Рёнхап.

— Министерство считает, что визит может быть нанесён до конца этого года, и спокойно продолжает работу, чтобы соответствующие межкорейские соглашения были реализованы без проблем, — сообщил агентству представитель ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Ким Чен Ын посетит Южную Корею с 13 по 14 декабря.

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