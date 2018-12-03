Дед Мороз рассказал Милонову, откуда берутся новогодние ёлки

Хранитель рождественских праздников предложил жителям России покупать не только срубленные деревья.

Главный Дед Мороз России посоветовал россиянам покупать новогодние ели в горшочках, чтобы их можно было пересадить. Также он рассказал депутату Госдумы Виталию Милонову, откуда берутся хвойные деревья на праздничных базарах. Об этом Дед Мороз рассказал в беседе с РИА "Новости".

— На Новый год в дом принёс, ёлочка тебя порадовала своим лесным ароматом — кстати, аромат очень оздоравливающий, лечебный, — а потом ты её выносишь в лес, высаживаешь, и растёт эта ёлочка и радует людей, — рассказал Дед Мороз о праздничных деревцах, растущих в горшочках.

Помимо этого, хранитель рождественских праздников пояснил Милонову, предложившему поднять пошлины на срубленные ели, что деревья вырублены не в обычных лесах, а на специальных санитарных вырубках, и в природе они попросту не способны расти.

Напомним, Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину совместно с главным Дедом Морозом страны разработать законопроект по установке высоких сборов на вырубку и продажу елей и других хвойных деревьев.