Премьер-министр Башкирии покинул свой пост

Глава региона также подписал указ о награждении политика орденом Салавата Юлаева.

Премьер-министр Республики Башкортостан Рустэм Марданов подал в отставку. Свой пост он занимал с 2015 года. Об этом на оперативном заседании сообщил врио губернатора региона Радий Хабиров.

— Рустэм Хабибович переходит на другую работу. Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка РФ важна для республики, — отметил Хабиров.

Глава региона выразил надежду, что на новой работе Марданов продолжит думать о республике, и подчеркнул, что, будучи главой республиканского кабмина, он решал тяжёлые задачи.

Также Хабиров подписал указ о награждении Рустэма Марданова орденом Салавата Юлаева. В свою очередь экс-премьер поблагодарил всех членов правительства за работу.

Функции главы кабмина будут исполнять вице-премьеры Башкирии. Глава региона поручил им распределить между собой полномочия.