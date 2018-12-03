Ледяные танцы. Школы фигурного катания открылись в 15 парках Москвы

Новичкам на занятиях расскажут о разных типах коньков и научат держать осанку, а также покажут первые движения.

Жители и гости столицы этой зимой смогут научиться кататься на коньках в 15 московских парках. Об этом говорится на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

— В московских парках департамента культуры начали работать школы фигурного катания. Прийти на занятия под руководством профессиональных тренеров пока можно в девяти парках, среди которых Гончаровский, "Дубки" и парк Горького, где уроки даются бесплатно. До конца декабря школы фигурного катания появятся ещё в шести парках Москвы, — отмечается в сообщении.

Бесплатно школы будут работать только в восьми парках. Длительность тренировки составит от получаса до полутора часов. Стоимость занятия в платных школах будет варьироваться от 200 рублей до полутора тысяч за групповые, от тысячи до 2,2 тысячи — за индивидуальные.

Новичкам на занятиях будут рассказывать о разных типах коньков и научат держать осанку, а также покажут первые движения. Более опытные ученики будут выполнять некоторые элементы из выступлений профессиональных фигуристов.

— Занятия... будут вести опытные тренеры, в том числе кандидаты в мастера спорта, хореографы — постановщики шоу на льду. Занятия проводятся на катках как с искусственным, так и с натуральным льдом, — приводит портал сообщение пресс-службы Мосгорпарка.

Всего в Москве залили 120 катков с искусственным льдом. При этом каток в парке Горького площадью 18 тысяч квадратных метров оформлен в индустриальном стиле.