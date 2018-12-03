У них же лапки. Милонов призвал не сваливать вину за преступления на котиков

По мнению парламентария, наказывать животных могут только "котоненавистники", которые поступают бесчеловечно.

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил законодательно запретить обвинять котов в преступлениях и нарушениях. Его слова приводит агентство "Москва".

Парламентарий таким образом прокомментировал информацию о ряде случаев в 2018 году, когда в судебных делах в качестве виновных выставляли котов. По его мнению, кошек нужно оставить в покое, обвинять их бесчеловечно и так поступают только "котоненавистники".

— У меня самого четыре кошки и один кот, кота зовут Густав. Их девиантное поведение ограничивается кражей куска мяса со стола; иногда, к сожалению, могут не по злобе не в том месте навалить кучу — на этом всё заканчивается, — сказал Милонов.

Как ранее писал Лайф, британцам пригрозили тюремным сроком за попытки сделать из кошек вегетарианцев.