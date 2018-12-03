Как в ресторане. Москвичи смогут выбрать школьное питание для детей

Школьники не смогут самостоятельно изменить набор, который им выбрали родители. Кроме того, можно поставить запрет на приобретение ребёнком отдельных блюд, к примеру — сладостей.

Родители школьников Москвы смогут заказать питание для детей из меню столовой. Сделать это можно на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

— Теперь родители могут видеть, какие блюда предлагаются детям, а также получать информацию об их составе, калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов, — говорится в сообщении.

Услуга доступна в разделе "Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже". Питание, которое выбрали родители, дети не смогут самостоятельно изменить. Пока такой сервис доступен в тестовом режиме.

В эксперименте принимают участие более 250 школ в ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЦАО, в ближайшее время к ним присоединятся и другие общеобразовательные учреждения.

Через портал мэра столицы можно также поставить запрет на приобретение ребёнком отдельных блюд, к примеру — сладостей.