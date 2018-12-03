Сколько заплатите? Россияне рассказали, каким видят идеального работодателя

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Сколько заплатите? Россияне рассказали, каким видят идеального работодателя

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75% опрошенных назвали самой важной характеристикой работы высокую заработную плату.

Эксперты аналитического центра НАФИ рассказали, кого жители Росси считают идеальным работодателем. Результаты опросов приводит издание "Российская газета".

Согласно исследованию, 75% опрошенных назвали важной характеристикой идеального работодателя высокую заработную плату, 63% — хороший соцпакет.

Стабильность компании стала одним из решающих факторов для 51% респондентов, а возможность двигаться по карьерной лестнице — для 45%.

По мнению 29% участников опроса, имеют большое значение дружеские отношения в коллективе, а профессиональный рост и возможность обучения играют роль для 25% и 24% опрошенных соответственно.

Ранее эксперты назвали регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами.

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