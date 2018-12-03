Прервали разгон. Самолёт FlyDubai пытался без разрешения взлететь в Шереметьево

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Прервали разгон. Самолёт FlyDubai пытался без разрешения взлететь в Шереметьево

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Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Лайнер Boeing-737 авиакомпании FlyDubai пытался взлететь в московском аэропорту Шереметьево без разрешения диспетчеров. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

Сообщается, что пилот начал разгон самолёта несанкционированно и без разрешения на это. В итоге диспетчерам пришлось в экстренном режиме прерывать взлёт.

Лайнер вернулся на стоянку, а вылететь пассажиры смогли только лишь через три часа. Всё это время проводилось разбирательство с экипажем.

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