Прервали разгон. Самолёт FlyDubai пытался без разрешения взлететь в Шереметьево

Лайнер Boeing-737 авиакомпании FlyDubai пытался взлететь в московском аэропорту Шереметьево без разрешения диспетчеров. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

Сообщается, что пилот начал разгон самолёта несанкционированно и без разрешения на это. В итоге диспетчерам пришлось в экстренном режиме прерывать взлёт.

Лайнер вернулся на стоянку, а вылететь пассажиры смогли только лишь через три часа. Всё это время проводилось разбирательство с экипажем.