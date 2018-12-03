Охота на карты. Россиян предупредили об активности мошенников перед Новым годом

Особенно это касается тех граждан России, которые планируют покупки подарков через Интернет, поскольку высока вероятность наткнуться на фишинговый сайт.

Специалисты "Лаборатории Касперского" предупредили россиян о росте краж средств с банковских карт перед новогодними праздниками. Об этом сообщает газета "Известия".

Повод для мошенничества дают праздничные распродажи, акции и большой поток покупок в Интернете. Как отметили сотрудники "Касперского", только за первый квартал этого года зафиксировано 94 миллиона попыток завладеть данными пользователей.

Кражу данных банковских карт злоумышленники организовывают благодаря фишингу — поддельным сайтам. В частности, интернет-мошенники подделывают известные ресурсы, а в адресе сайта заменяют символы алфавита, похожие друг на друга. К примеру, букву "о" можно заменить на 0 (ноль), а букву I (i) — на l (L).

Перед новогодними праздниками в основном делаются клоны онлайн-магазинов.

Эксперты отмечают, что полностью автоматизировать процесс защиты от фишинга невозможно, поэтому лучший способ обезопасить себя и банковскую карту — не открывать сомнительные ссылки и приходящие на электронную почту подозрительные письма.