Порода не имеет значения. Названы самые популярные у россиян домашние животные

В России будет создана ассоциация ежеводов, поскольку любители морских свинок и хорьков переключились на разных тропических ежей.

Самым популярным домашним животным у россиян по итогам 2018 года остаются беспородные кошки. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Российскую ассоциацию любителей домашних животных.

— Чаще всего россияне (городские жители) в этом году заводили кошек, причём беспородных (не менее 30–35% от общего числа животных). На втором месте — породистые собаки (примерно 25% от общего числа животных), причём чем крупнее мегаполис, тем большее количество мелких декоративных пород заводят россияне.

На третьем месте рейтинга оказались различные породистые кошки (примерно 20% от общего числа животных): британцы и шотландцы, канадские сфинксы, тойгеры, мейн-куны, бенгалы, сомали.

— На четвёртом месте — беспородные собаки (примерно 15–20% от общего числа животных), на пятом месте (примерно от 3 до 5% от общего числа домашних животных) — различные виды грызунов: морские свинки, хомячки, декоративные мыши и крысы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на шестом месте по популярности— фретки (декоративные хорьки), кролики и мини-пиги.

— На седьмом месте (менее 1%) — декоративные птицы (попугайчики, спортивные голуби, соловьи, декоративные куры). На восьмом месте оказались аквариумные рыбки, на девятом — еноты, ёжики, змеи, белки и прочие экзотические животные. И на десятом — дикие животные (тигры, рыси, хищные птицы, львы, волки, крокодилы и аллигаторы), — отметили в ассоциации.

Сообщается, что в организации приняли решение создать Всероссийскую ассоциацию ежеводов, поскольку любители морских свинок и хорьков переключились на разных тропических ежей.

— За последние два года их число на выставках домашних животных увеличилось в разы, потому и встал вопрос племенного разведения, создания регистра помётов, оформления родословных, разработки национальных стандартов и подготовки специалистов-экспертов. Думаю, в 2019 году мы создадим Всероссийскую ассоциацию ежеводов и оформим её как структурное подразделение Российской ассоциации любителей домашних животных, — резюмировали в организации.