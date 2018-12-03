А где ягодки? "Росконтроль" рассказал, какие вареники с вишней — самые вкусные

По результатам исследования, все образцы были признаны безопасными, однако в одном из них содержится допустимое количество пестицидов.

Эксперты "Росконтроля" рассказали, как правильно выбрать самые вкусные вареники с вишней. Тестированию подверглись образцы пяти марок.

В первую очередь в организации обратили внимание на количество начинки в продукте. Вкусить по-настоящему много вишни удастся в варениках "Сибирская коллекция" и "Каждый день". В этих образцах более 50% — начинка. Аутсайдером этого теста стал бренд "От Ильиной", где найти удалось всего 38,5% ягод. Также эксперты обратили внимание на толщину теста. В образце от марки "У Палыча" она была 2 мм, во всех остальных — меньше.

Также важно, чтобы вареники сохраняли форму и целостность после варки, а начинка не вытекала из них. Исследователи проверили продукты на их целостность не только в готовом виде, но и в замороженном состоянии. В образцах марок "Сибирская коллекция", "От Палыча" и "Каждый день" обнаружены трещины и сколы в первоначальном виде. После варки же у бренда "От Палыча" пострадали 10% вареников, у "Каждого дня" — 20%, а самый большой процент разрыва тестовой оболочки случился у "Сибирской коллекции" — аж 70%. Более того, сразу пятая часть ягодной начинки вытекла. Без разрывов обошлись вареники марок "От Ильиной" и "СытоЕдов".

Специалистам не удалось обнаружить каких-либо несоответствий заявленному составу, однако они призывают обратить внимание на некоторые ингредиенты в составе нескольких образцов. В частности, в варениках "Каждый день" присутствует сорбиновая кислота. Порадовать покупателей может начинка марок "От Ильиной" и "Сибирская коллекция", в которой нет крахмала, а присутствуют лишь ягоды. При этом обнаружить его можно в составе других участников эксперимента.

По результатам тестирования ни один из испытуемых не представляет опасности для покупателя. При этом в образце марки "СытоЕдов" были обнаружены пестициды, однако в допустимом количестве. Все пять образцов рекомендованы "Росконтролем" к покупке.