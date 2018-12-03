"За плохую работу". Губернатор Островский потребовал отстранить мэра Смоленска

Глава администрации региона принял такое решение после приёма граждан по личным вопросам.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс в городской совет инициативу об отстранении от должности мэра Смоленска Владимира Соваренко. Об этом глава региона сообщил в "Твиттере".

Доброе утро! В связи с плохой работой Главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внёс в Смоленский городской совет инициативу об отстранении Главы города от занимаемой должности. — Алексей Островский (@a_ostrovskiy) 3 декабря 2018 г.

Среди главных причин такого решения Островский назвал "плохую работу" смоленского градоначальника.

Отметим, что ещё на прошлой недели губернатор провёл приём граждан по личны вопросам, в ходе которого жители Смоленска раскритиковали работу Соваренко. Выслушав жалобы населения, Островский назвал работу мэра и его команды "безобразной и отвратительной".

44-летний Соваренко вступил в должность главы Смоленска в декабре 2016 года, а до этого он руководил региональным избиркомом.