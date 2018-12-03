"За плохую работу". Губернатор Островский потребовал отстранить мэра Смоленска

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"За плохую работу". Губернатор Островский потребовал отстранить мэра Смоленска

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Фото: © Администрация города Смоленска

Глава администрации региона принял такое решение после приёма граждан по личным вопросам.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс в городской совет инициативу об отстранении от должности мэра Смоленска Владимира Соваренко. Об этом глава региона сообщил в "Твиттере".

Среди главных причин такого решения Островский назвал "плохую работу" смоленского градоначальника.

<p>Губернатор Смоленской области Алексей Островский. Фото: © Пресс-служба администрации Смоленской области</p>

Отметим, что ещё на прошлой недели губернатор провёл приём граждан по личны вопросам, в ходе которого жители Смоленска раскритиковали работу Соваренко. Выслушав жалобы населения, Островский назвал работу мэра и его команды "безобразной и отвратительной".

44-летний Соваренко вступил в должность главы Смоленска в декабре 2016 года, а до этого он руководил региональным избиркомом.

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