Пассажирка потеряла сознание. Рейс Чита – Москва экстренно сел в Томске

В аэропорту Томска вынужденно сел самолёт, который следовал из Читы в Москву. Лайнер "Уральских авиалиний" поменял свой курс из-за пассажирки, потерявшей сознание на борту. Об инциденте сообщил Департамент здравоохранения Томской области.

— Самолёт совершил посадку в 06:25 мск, в аэропорту его встречала реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Женщину экстренно госпитализировали. Сейчас она в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние пассажирки оценивается как тяжёлое.