Пассажирка потеряла сознание. Рейс Чита – Москва экстренно сел в Томске

Читайте также

Пассажирка потеряла сознание. Рейс Чита – Москва экстренно сел в Томске

5

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В аэропорту Томска вынужденно сел самолёт, который следовал из Читы в Москву. Лайнер "Уральских авиалиний" поменял свой курс из-за пассажирки, потерявшей сознание на борту. Об инциденте сообщил Департамент здравоохранения Томской области.

— Самолёт совершил посадку в 06:25 мск, в аэропорту его встречала реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Женщину экстренно госпитализировали. Сейчас она в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние пассажирки оценивается как тяжёлое.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×