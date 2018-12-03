ВЦИОМ: Большинство россиян не считают пенсию признаком старости

Жители РФ также выделили критерии качества жизни, среди которых здоровье, безопасность и стабильный заработок.

Россияне назвали главный признак прихода старости и свои главные приоритеты. Результаты опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения совместно с компанией Bayer.

Каждый второй опрошенный житель РФ связал приход старости с возникновением проблем со здоровьем. Чаще всего такой ответ давали люди от 45 и до 59 лет. Среди главных признаков наступления старости респонденты выделили невозможность самостоятельно себя обеспечить, прекращение работы и возникновение зависимости от окружающих.

Помимо этого опрошенные выделили пять критериев качества жизни, среди которых здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания.

В то же время развитость коммунальной инфраструктуры и доступность медицинской помощи не вошли в топ приоритетов жителей РФ.

Ранее эксперты назвали самые комфортные регионы для работающих пенсионеров.