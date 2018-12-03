Порошенко заявил, что надеется не продлевать военное положение на Украине

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Порошенко заявил, что надеется не продлевать военное положение на Украине

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За 30 дней страна должна укрепить свою оборону и способность защитить граждан "от удара врага".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что надеется не продлевать военное положение в некоторых регионах страны после 26 декабря. Об этом он написал в "Твиттере".

По словам Порошенко, военное положение является превентивной мерой на 30 дней. Президент отметил, что за это время страна попытается укрепить свою оборону и способность защитить граждан "от удара врага".

— Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется, — добавил украинский лидер.

28 октября на Украине введено военное положение. Оно будет действовать 30 дней в десяти регионах страны, граничащих с Россией и имеющих выход к морю. Также 30 ноября власти Украины запретили въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее глава Минздрава Украины Ульяна Супрун порекомендовала жителям собрать аптечку, чтобы быть готовыми ко всем чрезвычайным ситуациям на время военного положения. В списке необходимых предметов оказались платок, фонарик и перчатки.

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