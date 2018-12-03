Песков ответил, обсуждался ли визит Путина в Вашингтон в беседе с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, обсуждал ли Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом возможность своего визита в Вашингтон.
— Нет, не обсуждалась, — кратко сказал представитель Кремля.
Как уже сообщал Лайф, Путин и Трамп "на ногах" переговорили во время саммита G20. При этом лидер России выразил сожаление из-за срыва встречи, особенно в свете намерений США выйти из ДРСМД.
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