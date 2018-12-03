В Киеве заявили, что поток россиян на Украину снизился вдвое

Власти отметили, что Россия не разрешила въезд в страну сразу 150 украинцам, делая это "безосновательно".

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что поток граждан РФ, прибывающих в страну, снизился вдвое. Его слова приводит телеканал "112 Украина".

— За выходные поток россиян на Украину сократился вдвое, — отметил Демченко.

Он подчеркнул, что ранее в страну ежедневно въезжало до трёх тысяч человек из России. При этом за прошедшие сутки попасть на Украину не смогли 50 россиян из-за того, что они "не смогли подтвердить цель своей поездки".

Спикер обратил внимание на то, что Россия запретила въезд в страну 150 украинским гражданам, делая это "безосновательно".

Отметим, что ситуация усложнилась после того, как президент Украины Пётр Порошенко ввёл в стране военное положение сроком на 30 дней. Сделал он это после того, как 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ в районе Керченского пролива.

30 ноября глава Госпогранслужбы Украины заявил, что в связи с военным положением въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет запрещён.

Также Лайф рассказывал о случаях, когда россиян не пускали на территорию Украины. В частности, 1 декабря украинские пограничники не пустили в страну 99 граждан РФ из-за того, что они не смогли подтвердить причину своего визита.