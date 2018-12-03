Песков заявил, что разговор между Путиным и Порошенко не планируется

Разговора между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой Петром Порошенко по ситуации в Керченском проливе не было и не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Подтвержу, что, действительно, после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было, и в грядущие дни такого разговора не планируется, — сказал Песков журналистам.

Ранее Порошенко в интервью France 24 вновь сообщил об отказе Путина обсуждать с ним ситуацию с инцидентом в Керченском проливе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что, несмотря на запрос Киева, телефонный разговор лидеров двух стран так и не состоялся.