Вредно для здоровья. Жириновский предложил запретить рекламу виагры

По мнению парламентария, подобные лекарства на самом деле вредны, а их промо-кампаний слишком много.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить рекламу препаратов для потенции. Об этом он заявил во время выступления на форуме "Российская неделя здравоохранения".

— Ну зачем это делать? Мол, без лекарств у вас ничего не получается, а с лекарствами прям до небес они прыгают. А зачем? Для организма-то это вредно. Вы хотите просто спихнуть ваши лекарства? — сказал Жириновский.

Депутат отметил, что намерен поддержать инициативу сократить рекламу, которая может "нанести ущерб", так как россияне, по его мнению, часто занимаются самолечением.

Жириновский также заявил, что реклама продуктов питания стимулирует россиян к перееданию, и особенно остро эта проблема стоит в период новогодних праздников.

Ранее Жириновский предложил привлекать подростков к уголовной ответственности с 12 лет.