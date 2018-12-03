Песков назвал абсурдным заявление Порошенко о "планах" России захватить Бердянск

По словам представителя Кремля, такие заявления со стороны украинских властей являются ещё одной попыткой спровоцировать напряжённость.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Россия якобы планирует захватить Мариуполь и Бердянск.

— Абсурдное заявление. Собственно, ещё одна попытка провоцировать напряжённость, — сказал Песков.

По его словам, такие попытки будут продолжаться по мере приближения выборов президента на Украине.

— Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры не прокладывала. Это беспочвенные обвинения, — резюмировал Песков.

Как сообщалось ранее, Порошенко утверждает, что захват Мариуполя и Бердянска России якобы нужен для того, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым, а недавний инцидент в Керченском проливе глава Незалежной назвал ярким доказательством "намерений" РФ.