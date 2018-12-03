Путин сегодня встретится с главой Минсельхоза

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт встречу с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Сегодня президент именно вопросами селян будет заниматься. И внутренние различные встречи и совещания будут в течение дня у главы государства, — пояснил представитель Кремля.

Песков также добавил, что до второй половины недели Владимир Путин будет находиться в Москве.