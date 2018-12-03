Порошенко заявил о переброске войск к границе с РФ

Ну Украине также пройдут учения, а в областях, в которых объявлено военное положение, состоятся учебные сборы.

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что в период военного положения подразделения армии страны передислоцируются к границе с Россией. Его слова приводит УНИАН.

— Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны (украинской) границы, — заявил лидер Незалежной.

По словам Порошенко, в стране также пройдут учения, а в областях, в которых объявлено военное положение, состоятся учебные сборы с резервом первой очереди.

Военное положение в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели на 30 дней по решению лидера страны после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны погранслужбой. В Москве считают инцидент провокацией, нацеленной в первую очередь на отсрочку президентских выборов на Украине, поскольку её нынешний президент не пользуется популярностью среди избирателей.