Песков: Обращений от украинского омбудсмена по арестованным морякам не поступало

Украинская сторона заявила о намерении запросить встречу с участниками провокации в Керченском проливе, которым сегодня предъявили обвинения. В Кремле говорят, что такой бумаги пока не поступало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой о желании встретиться с задержанными украинскими моряками. Песков сообщил, что правозащитница может отправить в Москву соответствующее обращение, однако такой бумаги пока не поступало.

— Я думаю, что она, конечно же, может сделать соответствующее обращение, но пока мне не известно, чтобы такое обращение было, — заявил журналистам представитель Кремля.

При этом он добавил, что контакты по линии омбудсменов Украины и России продолжаются.

Как уже сообщал Лайф, 25 ноября три корабля ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе и незаконно пересекли российскую границу. Суда были задержаны, а украинских моряков арестовали. В ВМС Украины объяснили провокацию в Керченском проливе желанием "показать своё лицо".

Ранее всем арестованным украинским морякам предъявили обвинение.