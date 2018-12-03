Песков: Обращений от украинского омбудсмена по арестованным морякам не поступало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой о желании встретиться с задержанными украинскими моряками. Песков сообщил, что правозащитница может отправить в Москву соответствующее обращение, однако такой бумаги пока не поступало.
— Я думаю, что она, конечно же, может сделать соответствующее обращение, но пока мне не известно, чтобы такое обращение было, — заявил журналистам представитель Кремля.
При этом он добавил, что контакты по линии омбудсменов Украины и России продолжаются.
Как уже сообщал Лайф, 25 ноября три корабля ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе и незаконно пересекли российскую границу. Суда были задержаны, а украинских моряков арестовали. В ВМС Украины объяснили провокацию в Керченском проливе желанием "показать своё лицо".
Ранее всем арестованным украинским морякам предъявили обвинение.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени