Синоптики ожидают возвращения морозов в Москву к концу недели

До воскресенья в столичном регионе может выпасть около 20–30% месячной нормы осадков.

Синоптики ожидают в Москве смену тёплой погоды с мокрым снегом на морозную к концу текущей недели. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в центре погоды "Фобос".

Собеседник агентства подчеркнул, что в ближайшие дни ожидается "восточный процесс", при котором на территорию центральной России попадёт теплый воздух с запада, что поспособствует ослаблению морозов.

— Если завтра мы ожидаем ещё минус 2–4 градуса в столице, то в среду температура повысится до положительных значений, естественно, что это будут небольшие плюсы: от 0 до плюс 2. Это потепление продлится недолго, к концу недели температура снова понизится до минус 5–10 градусов, — подчеркнул собеседник.

Метеорологи также предупредили москвичей о возможной гололедице и сильном гололёде ближе к концу недели.

Кроме того, синоптики ожидают, что за неделю в столичном регионе выпадет около 20–30% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова может увеличиться на несколько сантиметров. Отмечается, что атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, однако в середине недели может произойти его незначительное падение.