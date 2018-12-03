"Хорошие отношения". Песков объяснил рукопожатие Путина и саудовского принца

По словам представителя Кремля, подобным образом глава государства приветствовал и других лидеров.

Дружеское приветствие российского лидера Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, которым они обменялись на саммите G20 в Аргентине, обусловлено хорошими отношениями между ними. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Это хорошие личные отношения, — сказал Песков. — Они являются залогом достаточно эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал рукопожатие Путина и Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, которые попали в объективы камер. Перед началом пленарного заседания российский президент и саудовский принц пожали друг другу руки как хорошие друзья.

Песков отмечает, что подобным способом президент России приветствовал и других глав государств, но кого именно, он не уточнил.

По словам пресс-секретаря президента, Россия отмечает готовность Саудовской Аравии принимать участие в расследовании убийства обозревателя The Washington Post, журналиста саудовского происхождения, известного своей критикой Эр-Рияда, Джамаля Хашогджи.

Представитель Кремля также подчеркнул, что РФ заинтересована в продолжении развития российско-саудовских отношений и на полях "двадцатки" состоялась "продуктивная и содержательная беседа президента Путина с наследным принцем".