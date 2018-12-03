Песков: Россия не препятствует проходу украинских судов через Керченский пролив

В Кремле пояснили, что судоходство приостанавливается в проливе только в очень плохую погоду.

Россия не препятствовала и не препятствует проходу украинских судов через Керченский пролив, подобные обвинения Киева не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Существует определённый порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь. Поэтому никаких ограничений нет, — сказал Песков журналистам.

Он пояснил, что в Керченском проливе идёт интенсивная международная навигация, бывают случаи, когда "с учётом погодных условий принимаются решения о приостановке судоходства". Так, напомнил Песков, несколько дней назад в проливе судоходство приостанавливалось из-за шквалистого ветра и сильного течения.

— По мере того, как погодные условия нормализовались, всё было возобновлено. Это обычная мировая практика. Ничего здесь экстраординарного нет, — подчеркнул представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, три корабля ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе и незаконно пересекли российскую границу. Суда были задержаны, а украинских моряков арестовали. В ВМС Украины объяснили провокацию в Керченском проливе желанием "показать своё лицо".