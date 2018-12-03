Комфортные и со спортзалами. В России появятся дома престарелых нового типа

Читайте также

Комфортные и со спортзалами. В России появятся дома престарелых нового типа

569

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

В зданиях, отвечающих современным требованиям, также будут зоны отдыха, помещения для реабилитации и столовые.

Минтруд России совместно с Минстроем, Сбербанком и Внешэкономбанком начнёт проект малоэтажных домов престарелых и психоневрологических интернатов. Об этом в интервью ТАСС заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

— С 2020 года мы будем направлять финансы на постройку совершенно иных учреждений, отвечающих современным требованиям, — сказал он.

По словам министра, проектироваться будут небольшие учреждения с зонами отдыха, помещениями для реабилитации, спортзалами и столовыми.

Топилин сообщил, что в настоящее время подаются заявки от регионов. Вместе с Минстроем, Сбербанком и ВЭБ решается вопрос разработки типовых проектов таких домов.

Ранее россияне прошли опрос, в котором определили возраст, когда начинается старость.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×