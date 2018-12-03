Двойная победа. "Аэрофлот" — триумфатор мирового этапа World Travel Awards 2018

Российский перевозчик подтвердил лидерские позиции в глобальной авиации, победив сразу в двух номинациях: "Лидирующий авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс".

"Аэрофлот" удерживает престижный статус бренда № 1 в мировой авиации второй год подряд, оставаясь единственным в истории обладателем данного титула от World Travel Awards. Эта премия имеет неофициальный статус туристического "Оскара". Ежегодно её обладателями становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса и гражданской авиации. Финал мирового этапа 2018 года состоялся 1 декабря в Лиссабоне — одной из старейших мировых столиц и одном из самых востребованных европейских туристических направлений маршрутной сети "Аэрофлота".

К слову, первенство в знаковой номинации "Лучший бизнес-класс" российская авиакомпания завоевала впервые. "Аэрофлоту" удалось обойти прошлогоднего победителя — пятизвёздную Hainan Airlines — и других законодателей премиального сервиса (Emirates, Etihad Airways и Lufthansa).

— Двойная победа нашей авиакомпании в финале World Travel Awards — это весомое доказательство нашего лидерства на глобальном рынке, — прокомментировал гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Ставка на самый молодой парк, устойчивое развитие маршрутной сети, высокий уровень сервиса и цифровые технологии — залог нашего успеха на международной арене.

Напомним, что ранее в этом году "Аэрофлот" одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2018 в трёх номинациях — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", а также "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию". А в апреле "Аэрофлот" был вновь назван самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии главного оценщика брендов — агентства Brand Finance.