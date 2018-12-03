Осторожней с СМС! В России появился новый вид мошенничества с картами Сбербанка

Злоумышленники максимально достоверно имитируют стиль общения реальной службы поддержки.

В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами Сбербанка. Злоумышленники максимально достоверно имитируют сотрудников кредитной организации, чтобы выманить данные о картах клиентов. Об этом сообщает телеграм-канал "Адские бабки".

— Злоумышленники максимально достоверно имитируют стиль общения реальной службы поддержки, сообщая, что по счёту вашей карты, вероятно, проведены сомнительные операции, и предлагают либо посетить ближайшее отделение банка, либо для экономии времени отправить СМС на номер 900 (служебный номер Сбербанка) якобы для подтверждения, что это вы и ваш телефон и счёт не используется в сомнительных операциях третьих лиц, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как только клиент отправит нужное мошенникам СМС, с его карты сразу списываются все средства, так как при помощи специального веб-интерфейса злоумышленники совершают подмену реальных номеров на любые другие, в том числе служебный номер Сбербанка.

— Если вам поступил звонок из службы поддержки, обратите внимание , обратился ли звонящий к вам по имени и отчеству и правильно ли называют отделение, в котором вы обслуживаетесь. Настоящие банковские работники точно знают, кому и по поводу чего звонят, — подчёркивается в сообщении телеграм-канала.

Также рекомендуется никогда не сообщать свои реквизиты третьим лицам по телефону или СМС.

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