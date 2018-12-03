"Россия — страна возможностей" планирует запустить в 2019 году 12 новых проектов

Уже сейчас платформа организации объединяет 15 проектов, среди них — конкурс управленцев "Лидеры России" и студенческая олимпиада "Я профессионал".

Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" в следующем году намерена запустить как минимум 12 новых проектов. Об этом сообщил замгендиректора организации Владислав Даванков, выступая на Международном форуме добровольцев.

В частности, по его словам, речь идёт о проектах в сфере спорта и здорового образа жизни, а также творчества. Сейчас платформа организации объединяет 15 проектов, среди них — конкурс управленцев "Лидеры России" и студенческая олимпиада "Я профессионал".

В проектах сейчас принимает участие 1,5 миллиона человек.

— Мы разделили наши проекты на сегодняшний день на пять траекторий. Это социальные проекты, проекты в предпринимательстве, волонтёрстве, проекты в управлении и лидерстве, проекты социального роста, — сказал Даванков.

Напомним, что сейчас в Москве проходит Международный форум добровольцев. Он приурочен ко Дню волонтёрства, который отмечается ежегодно 5 декабря.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена в Сочи в октябре 2017 года на Всемирном фестивале молодёжи по инициативе российского лидера Владимира Путина.