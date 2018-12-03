Засчитано! Книга рекордов Гиннесса признала Севастополь российским городом

Местный житель добился этого с помощью одного гвоздя. Он поставил необычный рекорд, который получил отражение в официальном сертификате с надписью Sevastopol. Russian Federation.

Представители Книги рекордов Гиннесса зарегистрировали новый рекорд по балансировке предметов. Он был поставлен в Севастополе местным жителем Александром Бендиковым. Мужчина побил свой собственный рекорд по балансированию предметов, удержав на одном гвозде ещё 349.

Но любопытно ещё и то, что в сертификате о мировом рекорде Севастополь был указан как российский город. Таким образом, справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях и пользующийся авторитетом во всём мире, признал Крым частью России.

Напомним, Крым стал регионом РФ в результате референдума в 2014 году. На нём около 97% жителей республики и 96% жителей Севастополя проголосовали за возвращение территории в состав России. Также ранее Лайф рассказывал о депутате Верховной рады, который съездил в Крым и понял, почему полуостров стал российским.