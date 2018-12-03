В Башкирии неграмотную чиновницу могут назначить ректором института

Бывший министр образования республики известна своей публикацией с ошибками в "Инстаграме".

Экс-министра образования Башкирии Гульназ Шафикову планируют назначить ректором Института развития образования. Но сотрудники учреждения высказываются против такого решения. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на представителя института.

Шафикова известна своей безграмотной публикацией в соцсети "Инстаграм". В посте тогда ещё министр образования сообщила о церемонии открытия конкурса "Учитель года — 2018", состоявшейся в Санкт-Петербурге. Она написала: "Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года —2018". Удачи всем". (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

После множества негативных комментариев чиновница исправила ошибки, а потом удалила публикацию. Она выложила новый пост, в котором заявила, что это были не ошибки, а эксперимент.

Вскоре стало известно, что на место Гульназ Шафиковой назначен Айбулат Хажин, руководивший ранее республиканским отделением Рособрнадзора. А чиновницу назначили и. о. ректора Института развития образования. По данным агентства, более сотни сотрудников учреждения подписали резолюцию и открытое письмо на имя врио главы Башкортостана с просьбой отказаться от решения ввиду некомпетентности чиновницы.

— В 2016 году она приняла непродуманное решение "оптимизировать" учебную работу профессорско-преподавательского состава. В результате учебная нагрузка преподавателей института выросла на 250 часов в год, а зарплата осталась прежней и не была приведена в соответствие с нормами, — отмечается в обращении.