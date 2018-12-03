Хакеры Anonymous опубликовали новые документы об Integrity Initiative

В них упоминается сразу несколько стран, среди которых Греция, Испания, Германия и Россия.

Хакеры группировки Anonymous опубликовали новую порцию документов британского Integrity Initiative и вновь призвали открыто расследовать деятельность проекта на общеевропейском уровне.

— Между тем ни организация, ни её спонсоры не выполнили наши требования и не гарантировали, что сеть кластеров будет использоваться только для борьбы с российской политикой дезинформации, — говорится в сообщении, размещённом на сайте cyberguerrilla.org.

Хакеры отметили, что до сих пор не получили реакцию от европейских лидеров, несмотря на серьёзную обеспокоенность данным вопросом.

В документах, размещённых Anonymous, упоминаются Греция, Испания, Германия и Россия. В частности, говорится о "фейковых доказательствах вмешательства РФ в референдум о независимости Каталонии", которые были распространены в СМИ испанскими политиками.

Хакеры добавили, что продолжат раскрывать документы до тех пор, пока не будет проведено тщательное расследование работы Integrity Initiative на общеевропейском уровне.