Едем на юг. По Крымскому мосту с момента открытия проехало более 3,3 млн машин

Среднесуточная интенсивность движения в прошедшем месяце составила около 8,1 тысячи транспортных средств.

По Крымскому мосту с момента открытия проехало более 3,3 млн автомобилей. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что в ноябре по мосту проехало 243 385 транспортных средств, из которых более 58 тысяч — грузовые.

— В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов, — указано в сообщении.

Отмечается, что среднесуточная интенсивность движения в ноябре составила около 8,1 тысячи транспортных средств. При этом трафик на Тамань и Крым распределяется практически равномерно. Если говорить о грузовом движении, то за сутки в среднем мостом пользуются 1,9 тысячи большегрузов.

Добавим, что в течение всего месяца движение осуществлялось в штатном режиме.