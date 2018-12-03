Порошенко внёс в Раду проект закона о разрыве Договора о дружбе с Россией

Документ о партнёрстве между Украиной и Россией был подписан в мае 1997-го и вступил в силу в апреле 1999 года.

Украинский лидер Пётр Порошенко внёс в Верховную раду проект закона о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом говорится на сайте парламента.

Глава Незалежной определил этот документ как неотложный. Пояснительной записки к законопроекту в электронной базе украинского парламента пока нет.

Пётр Порошенко 17 сентября подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Позднее украинский МИД направил России уведомление о разрыве договора. Тогда сообщалось, что речь идёт не о денонсации договора, а о решении его не продлевать.

Документ о партнёрстве между Украиной и Россией был подписан в мае 1997-го и вступил в силу в апреле 1999 года. Он рассчитан на 10 лет с автоматическим продлением ещё на такой же период при отсутствии возражения сторон.