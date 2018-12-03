Почти 170 тысяч российских школьников участвуют в волонтёрском движении

Как поясняет Ольга Васильева, дети занимаются добрыми делами по зову своего сердца.

169 тысяч школьников участвуют в волонтёрском движении в России, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на Международном форуме добровольцев.

— 169 тысяч школьников на сегодняшний день участвуют именно в проекте направления добровольчества, который составляет большое движение "Гражданской активности", — пояснила Васильева. — Это очень хорошо, потому что дети по зову своего сердца занимаются этим. Самые добрые дела могут быть самыми разными, различаться в силу возраста, по интересам.

Министр отмечает, что у добровольческого движения в школах большое будущее, которое не нужно бюрократизировать.

Международный форум добровольцев проходит в Москве со 2 по 5 декабря. Он является итоговым мероприятием Года добровольца в нашей стране.